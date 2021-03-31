«الضغوط النفسية داخل بيئة العمل» على طاولة مكتبة مصر العامة

تعقد بمكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة٬ في الثانية عشرة من ظهر غد الخميس٬ ندوة عامة بعنوان "الضغوط النفسية داخل وخارج بيئة العمل"٬ والتي يحاضر فيها الأخصائي النفسي الدكتور أحمد فرج.وبحسب المتخصصين يعد موضوع ضغوط العمل من أهم المواضيع التي شغلت الباحثين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وغيرها، لما له من أثر كبير على الفرد.ويشير ضغط العمل إلى مجمل المؤثرات المادية، والمعنوية، والتنظيمية أو البيئية التي تؤثر على سلوك الفرد والتي تؤدي به إلى فقدان الاتزان في أدائه لوظائفه.فعندما يواجه الفرد هذه المؤثرات بصورة دائمة ومستمرة٬ يفقد معها القدرة على مواجهتها والتعامل معها، مما يؤثر عليه سلوكيا وسيكولوجيا، وهذا ما ينعكس بصورة واضحة على مستوى على أدائه الوظيفي.وتتناول الندوة ظاهرة ضغوط العمل وآثارها السلبية٬ من خلال حصر مصادرها وإبراز عناصرها٬ وما يفسرها وكيفية التقليل من هذه الأثار وبالتالي زيادة أداء الموظف عن طريق رضاه وتحقيقه لمتطلباته الفردية والتنظيمية.كما تتطرق الندوة للحديث عن: الصورة المثالية - الاستنزاف - الصورة الشخصية - الصورة الواقعية المؤلمة الجميلة - حسن وسوء التوافق المهني والاجتماعي - الاستثمار التدريبي - الحلول - قصص محفزة.