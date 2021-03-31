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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

جوارديولا: أوجويرو أسطورة ولا يمكن الاستغناء عنه

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:07 ص
سيرجيو أجويرو
سيرجيو أجويرو
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أشاد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بنجم هجوم الفريق سيرجيو أجويرو، قائلًا: سيرجيو لا يمكن الاستغناء عنه.

وقال جوارديولا، في تصريحات صحفية نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية بعد إعلان النادي رحيل أوجويرو بنهاية الموسم: إن "سيرجيو بالأرقام لا يمكن الاستغناء عنه، وليس من السهل حينما ترى أكثر من 360 مباراة وأكثر من 250 هدفًا، علاوة على كم كبير من الألقاب"، موضًحًا "لا يزال لدينا شهرين في عقده، واليوم شاهدته يتدرب وكم كان متألقًا وملتزمًا".

وأكد المدير الفني الإسباني أن أوجويرو أسطورة بلا شك، وأفضل مهاجم في تاريخ مانشستر سيتي على الإطلاق في هذا القرن، ولا يمكن الاستغناء عنه، فهو في نفوس وقلوب وعقول الجميع من جماهير ولاعبين ومدربين.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، بفارق 14 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

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