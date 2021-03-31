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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من كاتدرائية العباسية.. اليوم
الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:41 ص
البابا تواضروس
مونيكا جرجس
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