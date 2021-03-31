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فن

الشباب والرياضة تستأنف تحكيم مهرجان «إبداع 9» لطلاب الجامعات

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:29 ص
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
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استأنفت وزارة الشباب والرياضة، تحكيم فعاليات اليوم الثاني من مهرجان إبداع للموسم التاسع في مجال العروض المسرحية جائزة محمود ياسين، والتي تنفذها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث يتنافس في مجال العروض المسرحية 15 جامعة خلال الفترة من 29 مارس حتي 5 أبريل المقبل، علي مسرح وزارة الشباب والرياضة.

وتضم لجنة تحكيم العروض المسرحية من الفنانة سهير المرشدي، المخرج عصام السيد، الفنان سامح الصريطى.

وقدم الفريق المسرحي لجامعة المنصورة "كلية الزراعة" عرض بعنوان "الخراتيت" من تأليف يوجين يونسكو وإعداد وإخراج محمد فرج، حيث يدور سياق العرض حول فكرة انسياق الشباب نحو اتجاه واحد بدون تفكير.

في ذات السياق أشادت لجنة التحكيم بالعرض المسرحي الذي عبر عن رسالة مجتمعية بضرورة التفكير الجيد والبعد عن الاتجاهات الكاذبة.

وقدم الفريق المسرحي لمنتخب جامعة المنوفية، عرضًا بعنوان "رحلة حنظلة" تأليف سعد الله ونوس وإخراج أحمد عبد المنعم، ويدور سياق العرض حول فلسفة بسيطة يستطيع المواطن العادي تقبلها والتفاعل معها من خلال الواقع.

وتستكمل غدا الثلاثاء فعاليات مهرجان إبداع 9 في مجال العروض المسرحية بمشاركة جامعتي حلوان "تجارة خارجية" وتقديم عرض مسرحي بعنوان "الجانب الآخر"، الإسكندرية "فنون مسرحية" وتقديم عرض "أحدهم".

يذكر أنه النسخة التاسعة من مهرجان إبداع لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة يشارك فيه نحو 40 ألف طالب وطالبة من 129 جامعة وأكاديمية ومعهد من كافة أنحاء الجمهورية، يتنافسون في 23 مجالًا متنوعًا ما بين الأدبية والفنية والثقافية، وتصل قيمة الجوائز التي تريدها الوزارة للفائزين خمسة ملايين جنيه.

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