الدكتور عصام أبو النجا عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنات بجامعة الأزهر

أصدر فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتور عصام جمال حسن أبو النجا، وكيل كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر، بتولي عمادة الكلية.حصل عميد التربية الرياضية الجديد على بكالوريوس التربية الرياضية عام 2001م، بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، وعمل معيدًا عام 2003م، ثم مدرسًا مساعدًا عام 2006م، ثم مدرسًا بقسم التربية الرياضية عام 2010م، ثم أستاذًا مساعدًا وقائمًا بعمل رئيس قسم العلوم الصحة عام 2015م، وحصل على درجة الأستاذية عام 2020م، ثم عين وكيلًا لكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر عام 2020م.يتمتع الدكتور عصام أبو النجا بكثير من الخبرات العلمية؛ حيث عمل محاضرًا بمعهد الكفاءة البدنية للضباط المتخصصين، ومحاضرًا بالأكاديمية الأولمبية لإعداد القادة الرياضيين، ومحاضرًا بالنقابة العامة للمهن الرياضية ووزارة الشباب والرياضة، كما سافر عديدًا من دول العالم، مثل: «السويد، وفرنسا، وإيطاليا، وصربيا، وتونس، وطرابلس»؛ للعمل مع المنتخبات في بطولات العالم، وأشرف على عديد من الرسائل العلمية، وشارك في عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.