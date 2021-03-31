تأهل منتخب الرأس الأخضر إلى كأس الأمم الإفريقية بفوزه على موزمبيق بهدف نظيف

تأهل منتخب الرأس الأخضر إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون مطلع العام المقبل بعد فوزه علي مضيفه منتخب موزمبيق بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما بملعب دو زيمبيتو في إطار الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة بالتصفيات.سجل هدف الرأس الأخضر والمباراة الوحيد فيصل بانجال لاعب منتخب موزمبيق بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58.ورفع منتخب الرأس الأخضر، رصيده إلى 10 نقاط ليتأهل رفقة المنتخب الكاميروني صاحب المركز الأول ومستضيف البطولة إلى النهائيات، فيما تجمد رصيد منتخب موزمبيق عند 4 نقاط في المركز الرابع والأخير.وفي مباراة أخرى ضمن مباريات المجموعة ذاتها، خيم التعادل السلبي على مواجهة الكاميرون ورواندا.ورفع منتخب الكاميرون رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول، فيما رفع منتخب رواندا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث.وتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية كل من مالي وغينيا وبوركينا فاسو ومالاوي وغانا والسودان وجامبيا والجابون والمغرب وموريتانيا والرأس الأخضر ومصر وجزر القمر والجزائر وزيمبابوي والسنغال وغينيا بيساو وتونس وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار وإثيوبيا ونيجيريا، بالإضافة إلى الكاميرون، ويتبقى مقعد واحد بين منتخب بنين وسيراليون، حيث تأجل اللقاء من قبل الكاف بسبب اعتراض مسئولي بنين علي فحوصات كورونا التي أثبتت إصابة 6 لاعبين، واعترض منتخب بنين متهمًا الجانب السيراليوني بتزوير الفحوصات، لحرمان السناجب من بعض اللاعبين قبل مواجهة حسم بطاقة التأهل لأمم إفريقيا.