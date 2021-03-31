فوز المغرب على بوروندى 1-صفر فى تصفيات أمم أفريقيا

فاز المنتخب المغربي لكرة القدم على ضيفه منتخب بوروندي، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما بملعب "مولاي عبد الله" بالعاصمة الرباط، في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية "الكاميرون 2022".وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، قاد منتخب المغرب هجمة مرتدة، لتصل الكرة إلى منير الحدادي في منطقة الجزاء، ليسدد بقوة مسجلا الهدف الوحيد لأسود الأطلس.وأنهى منتخب المغرب مبارياته في المجموعة الخامسة في المركز الأول برصيد 14 نقطة، بفارق 5 نقاط عن موريتانيا (المتأهل الثاني من المجموعة).