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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

خطوط للنشر تطرح النسخة العربية لديوان «ترنيمة الصباح الباكر»

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:24 ص
ترنيمة الصباح الباكر
ترنيمة الصباح الباكر
نضال ممدوح
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تصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ مختارات شعرية بعنوان "ترنيمة الصباح الباكر" للشاعر كلود استيبان٬ ومن ترجمة إسكندر حبش، وذلك ضمن سلسلة الأدب الفرنسي المترجم.

ولد كلود استيبان (1935 – 2006) في باريس، "صحيح أنني باريسي، إلا أن والدي كان باسكيا إسبانيا ووالدتي باسكية فرنسية، أي لم ينتميا إلى اللغة الفرنسية، من هنا عشت ازدواجية اللغة، إنها عُصاب جانوس".

وعن طفولته يقول كلود: منذ الطفولة شعرت بهذه الصعوبة في اقتسام اللغتين، لم اشعر أن ذلك كان بمثابة غنى، بل صدمة وجود وكينونة... كان عليّ أن أمضي من لغة إلى أخرى. اللغة ليست قواعد بل رؤية للعالم الذي أعيش فيه. وهذا ما قربني فيما بعد من الألمان وتحديدا من والتر بنيامين.

ثمة صعوبة في قول ذلك إذ إنني عشت اللغة المزدوجة كصعوبة كبيرة. لم يكن القياس ذاته. كانت الفرنسية تحوطني، لكن الحياة كانت تسير على أنغام "أمثال دون كيخوته" وهو كتاب كان يقرأه والدي كل عام. من ثم حملتني الفرنسية بعيدا بعد أن ذهبت إلى عند اليسوعيين. هناك درست اليونانية واللاتينية وقد تحولت الإسبانية إلى نوع من سرّ لم أكن أستطيع البوح به كثيرا. صحيح أنني لم أتناسَ الاسبانية، إلا أنني اخترت الفرنسية، لأنه من غير السهل عيش هذه الازدواجية عند كاتب...".

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