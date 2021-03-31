هلا رشدى تعلن تفاصيل مشروع غنائى جديد مع الكابو

تستعد المطربة هلا رشدي لطرح ميني ألبوم للأطفال، وتعمل حاليًا أيضًا على مشروع غنائي مع الموزع حميد الشاعري على إعادة توزيع أغانيه القديمة ويشاركها غنائهم بتوزيع مختلف، وعبرت عن سعادتها بمشاركة حميد الشاعري.وقالت هلا في برنامج «فوتو شوت» على منصة «اكس تايم» مع الإعلامي أحمد عز الدين: «بحضر ميني ألبوم للأطفال مبدئيا، وعاملة مشروع مع الكابو حميد الشاعري، هنعمل أغاني كتير في منها إعادة توزيع وفي أغنية هغنيها من ألحان عمرو مصطفي والفترة دي هيبقي فيها شغل كتير».وجمعت الحلقة بين المطربة هلا رشدي والمدونة السياحية بسنت نور الدين.وتعتمد فكرة البرنامج الرئيسية على عمل جلسة تصوير للضيف وتلتقطها المصورة ولاء غنيم مع طرح عدة أسئلة ليتعرف الجمهور بأخر أخبار الضيف.