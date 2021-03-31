فوز كرواتيا على مالطة بثلاثية نظيفة وسلوفاكيا على روسيا «2-1» فى تصفيات كأس العالم

حقق منتخب كرواتيا انتصارًا ثمينًا على ضيفه منتخب مالطة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاديون Hnkرييكا في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.سجل ثلاثية كرواتيا كل من إيفان بيريسيتش في الدقيقة 62، ولوكا مودريتش في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، وجوسيب بريكالو بالدقيقة 90.الفوز رفع رصيد كرواتيا إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن روسيا صاحبة المرتبة الثانية، بينما تجمد رصيد مالطة عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب.وفي مباراة أخرى، أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة والمجموعة حقق منتخب سلوفاكيا على ضيفه منتخب روسيا بهدفين مقابل هدف.سجل هدفي سلوفاكيا كل من ميلان سكرينيار وروبيرت ماك في الدقيقتين 38 و74، بينما أحرز هدف روسيا الوحيد اللاعب ماريو فرنانديز في الدقيقة 71.وارتفع رصيد سلوفاكيا إلى 5 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد روسيا عند 6 نقاط في المركز الثاني.