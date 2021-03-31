أسرة «فتاة الساطور» تكشف حقيقة تقدم الجانى لخطبتها

قالت الحاجة صاملة حسين، والدة أمل السيد، التي قام أحد الشباب بالتعدي عليها بساطور في أحد الشوارع الجانبية بمدينة الحمام، أنه لم يسبق للشاب الذي تعدى على نجلتها التقدم لخطبتها من قبل، وما تردد علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليس له أساس من الصحة.وأوضحت والدة الضحية، خلال حديثها لـ"الدستور، أن الشاب انتظر نجلتها في أحد الشوارع الجانبية المؤدية إلى المنزل وحاول التحرش بها وعند مقاومتها تعدى عليها بساطور.وأضاف السيد محمود، والد الفتاة، أن الشاب لم يتقدم لخطبتها أو زواجها، بل حاول خطفها واغتصابها وعند مقاومة نحلته تعدى الشاب عليها وسط الشارع.وكانت شهدت مدينة الحمام شرق محافظة مطروح، قيام شاب بالتعدى على فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا ضربا بساطور، بعدما حاول خطفها واغتصابها وأحدث إصابتها بجرح قطعي في الجبهة طوله 10 سم وعرض 3 سم وكسر مضاعف مفتوح باليد اليسرى وجرحين قطعيين بفروة الرأس طول الواحد 20 سم.