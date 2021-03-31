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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تخصص 43.6 مليون دولار لـ11 مشروعًا فى العراق وسوريا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:20 ص
مارك جارنو
مارك جارنو
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أعلن وزير الخارجية الكندي، مارك جارنو، عن تمويل بأكثر من 43.6 مليون دولار من برنامج عمليات السلام والاستقرار لـ11 مشروعًا في العراق وسوريا، في اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي لهزيمة داعش.

ذكر بيان صادر من الخارجية الكندية، أن هذا التمويل هو دليل على التزام كندا بالتحالف العالمي لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش الإرهابي وتعزيز الاستقرار في العراق وسوريا والمنطقة.

تدعم المشاريع أولويات التحالف العالمي لإعادة تأهيل البنية التحتية العامة وتقديم الخدمات الأساسية، كما تساهم في إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء السلام المحلية لدعم إعادة إدماج المشردين داخليًا.

من خلال مشاركتها الدبلوماسية والمساهمة العسكرية وبرامج عمليات السلام والاستقرار، تساهم كندا في جميع الخطوط الخمسة لجهود التحالف الدولي والتي تشمل: الحملة العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي، ومنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر الحدود، والتصدي لتمويل داعش والبنية التحتية الاقتصادية، ودعم استقرار المناطق المحررة من داعش ومواجهة دعايتها.

كانت وزيرة التنمية الدولية الكندية كارينا جولد، أعلنت في وقت سابق اليوم، في مؤتمر بروكسل الخامس حول سوريا، عن تمويل جديد بقيمة 49.5 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في الشرق الأوسط.

وقال مارك جارنو: "بينما هُزمت داعش عسكريًا من خلال جهود التحالف الدولي، فإنها لا تزال تشكل تهديدًا، نحن ملتزمون بالعمل مع حلفائنا وشركائنا للمساعدة في معالجة الظروف الأساسية المستمرة التي أدت إلى ظهور داعش، من خلال العمل على معالجتها، يمكننا المساعدة في بناء منطقة أكثر استقرارا وأمانا وبذل كل الجهود نحو سلام وازدهار دائمين للشعبين العراقي والسوري".

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