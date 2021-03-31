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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حمدوك وعدد من أعضاء الحكومة السودانية يتلقون لقاح كورونا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:18 ص
حمدوك
حمدوك
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تلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، وعدد من الوزراء، والعاملين بمجلس الوزراء، التطعيم ضد فيروس كورونا برئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار الحرص على استمرارية العمل الحكومي وعدم تعطله، وللتشجيع على تلقي اللقاح.

وقال الدكتور عمر النجيب، وزير الصحة السوداني، في بيان لمجلس الوزراء، إن الجهاز التنفيذي للدولة يعتبر أحد الجهات المستهدفة بالتطعيم، والتي تشمل أيضا العاملين في المهن الصحية، لضمان استمرار خدمات صحية آمنة للجمهور.

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