فوز هولندا على جبل طارق والنرويج على الجبل الأسود فى تصفيات المونديال

حقق منتخب هولندا لكرة القدم فوزًا عريضًا على مضيفه منتخب جبل طارق بسباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «فيكتوريا» ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة، للتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.وأنهى منتخب هولندا الشوط الأول من المباراة متفوقًا بهدف سجله ستيف بيرجويس فى الدقيقة 41 من زمن اللقاء، وفي الشوط الثاني أمطر نجوم الطواحين الهولندية شباك جبل طارق بسداسية، عن طريق لوك دى يونج، ممفيس ديباى "هدفين"، جورجينيو فاينالدوم، دونيل مالين وفان دى بيك فى الدقائق 55، 61، 62، 64، 85 و88 من زمن اللقاء على التوالي.وفى نفس المجموعة، فاز منتخب النرويج على منتخب الجبل الأسود بهدف وحيد.ورفع منتخب هولندا رصيده إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة السابعة، وجاء في المركز الثالث منتخب الجبل الأسود برصيد 6 نقاط ثم منتخب النرويج بنفس الرصيد من النقاط، يليه منتخب لاتفيا برصيد نقطة وحيدة، وأخيرًا منتخب جبل طارق بدون رصيد من النقاط.