رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

فوز هولندا على جبل طارق والنرويج على الجبل الأسود فى تصفيات المونديال

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:35 ص
منتخب هولندا
منتخب هولندا
أ ش أ
طباعة
حقق منتخب هولندا لكرة القدم فوزًا عريضًا على مضيفه منتخب جبل طارق بسباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «فيكتوريا» ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة، للتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وأنهى منتخب هولندا الشوط الأول من المباراة متفوقًا بهدف سجله ستيف بيرجويس فى الدقيقة 41 من زمن اللقاء، وفي الشوط الثاني أمطر نجوم الطواحين الهولندية شباك جبل طارق بسداسية، عن طريق لوك دى يونج، ممفيس ديباى "هدفين"، جورجينيو فاينالدوم، دونيل مالين وفان دى بيك فى الدقائق 55، 61، 62، 64، 85 و88 من زمن اللقاء على التوالي.

وفى نفس المجموعة، فاز منتخب النرويج على منتخب الجبل الأسود بهدف وحيد.

ورفع منتخب هولندا رصيده إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة السابعة، وجاء في المركز الثالث منتخب الجبل الأسود برصيد 6 نقاط ثم منتخب النرويج بنفس الرصيد من النقاط، يليه منتخب لاتفيا برصيد نقطة وحيدة، وأخيرًا منتخب جبل طارق بدون رصيد من النقاط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

السيسي: «محدش هياخد نقطة ميّة من مصر.. رد فعلنا هيأثر على استقرار المنطقة كلها»


الصور

image description

دمياط تستعد للجمعة البيضاء 2021

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب جامعة دمياط

الأكثر قراءة

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 أبريل

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

بلجيكا تكتسح بيلاروسيا بـ8 أهداف فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

فوز المغرب على بوروندى 1-صفر فى تصفيات أمم أفريقيا

فوز كرواتيا على مالطة بثلاثية نظيفة وسلوفاكيا على روسيا «2-1» فى تصفيات كأس العالم

فوز هولندا على جبل طارق والنرويج على الجبل الأسود فى تصفيات المونديال

أيام زمان

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

كواليس علاقة أنور وجدى بجماعة الإخوان

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

خطوط للنشر تطرح النسخة العربية لديوان «ترنيمة الصباح الباكر»

الحفر على الخشب من وحى الفنون الإسلامية.. ورشة ببيت السنارى

أهرام المريخ.. خرافات الحضارة والهجوم النووى على الكوكب الأحمر

هيئة الكتاب تعلن عن شروط الاشتراك بمعرض فيصل للكتاب المخفض