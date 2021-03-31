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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية المغربى يبحث مع نظيرته البلجيكية سبل دعم التعاون

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:15 ص
ناصر بوريطة
ناصر بوريطة
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بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية البلجيكية، صوفي ويلميس، الشراكة القائمة بين البلدين والعلاقات الثنائية والدور الذي تضطلع به الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا باعتبارها ركيزة هذه الشراكة النموذجية.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الوزيرين اتفقا خلال اتصال هاتفي اليوم، على أن تقوم الوزيرة البلجيكية بزيارة إلى المغرب خلال العام الجاري، لتأكيد أهمية الشراكة الثنائية وتعزيز الحوار السياسي والتعاون القنصلي والقضائي واستكشاف مجالات مبتكرة جديدة للتعاون الاقتصادي، مثل تطوير سلاسل القيمة والاقتصاد الأخضر.

كما أكد الوزيران أهمية مواصلة التعاون حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى متعدد الأطراف وداخل الهيئات الدولية.

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