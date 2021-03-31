لافروف يبحث سبل مكافحة جائحة كورونا مع نظيره الفلبينى

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سبل كافحة جائحة فيروس كورونا مع نظيره الفلبيني تيودورو لوكسين.وأوضحت وزارة الخارجية الروسية - في بيان - "في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين بحثا المسائل الملحة للتعاون بين روسيا والفلبين، مع التركيز على توحيد الجهود لمحاربة جائحة فيروس كورونا المستجد".وتبادل الوزيران كذلك الآراء حول ضرورة تعزيز دور رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) لتفعيل منصات التعاون غير التابعة للأحلاف في منطقة آسيا والمحيط الهادي.يذكر أن سلطات الفلبين أصدرت في 19 مارس الجاري ترخيصا لاستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، ومن المتوقع أن تحصل الفلبين على الدفعة الأولى من اللقاح الروسي الشهر القادم.