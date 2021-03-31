ضبط 809 عبوات أدوية مغشوشة وغير مسجلة بأسوان

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، بالتعاون جهاز حماية المستهلك والرقابة الإدارية، حملة لضبط الأسواق من الأدوية المهربة وغير المسجلة والمحظور تداولها بالبلاد.ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور إيهاب عماد حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمد محمود مدير إدارة الصيدلة بالمديرية، واستمرارًا للضربات التى يقوم بها التفتيش الصيدلى لضبط الأسواق من الأدوية المغشوشة وغير المسجلة.وشكلت اللجنة برئاسة الدكتور إسلام شمروخ، مدير إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية، وعضوية كل من الدكتور مصطفى الأسمر والدكتورة زينب حسن مفتشى الصيدلة بالمديرية، وبالتنسيق مع العميد محمد الدجوى من هيئة الرقابة الإدارية بأسوان وبمرافقة لجنة برئاسة صالح فنجرى رئيس جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وبمعاونة كل من حسن إسماعيل ومحمد صلاح وصلاح زكريا وأمنية أحمد من الجهاز.وتضمنت أعمال اللجنة المرور على محل مستحضرات تجميل ومحل منظفات (بمنطقة السويقة) بطريق السادات بمدينه أسوان، وأسفر المرور عن ضبط ١٨ صنفًا باجمالى عدد ٨٠٩ عبوات مخالفة وبيانها كالتالى:١- عدد (٧٤٨) علبة من أدوية (مراهم وكريمات) مسجلة بوزارة الصحة ولكن محظور تواجدها بتلك المحال وخارج المؤسسات الصيدلية.٢-عدد (٦١) علبة من أدوية (مراهم وكريمات) - مستحضرات تجميل - مستلزمات طبية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالبلاد والأسواق.وتم تحرير محاضر بالمخالفات، وتمت إحالتها للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.