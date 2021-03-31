الحفر على الخشب من وحى الفنون الإسلامية.. ورشة ببيت السنارى

ينظم بيت السناري الأثري بالسيدة زينب٬ في الثالثة من بعد ظهر غد الخميس٬ ندوة وورشة مفتوحة للجمهور من الجنسين٬ بعنوان "الحفر على الخشب" من وحي الفنون الإسلامية.تدور الندوة حول فن الحفر على الخشب وبداياته واستخداماته عبر العصور باعتباره أحد الفنون المستوحاة من الفنون الإسلامية، وكذلك توضيح فن الحفر على الخشب بين الأصالة والحداثة، بالإضافة إلى شرح تقنيات دهانات الحفر على الخشب وطرق التذهيب وكيفية حماية دهانات الخشب.ويصاحب الندوة ورشة عمل لتنفيذ ما سيتم شرحه بطريقة عملية، فالحفر على الخشب يتطلب حرفية عالية، إضافة إلى مخيلة واسعة لنحت ما هو مميز لكي يجعل المنحوتات كأنها لوحات مرسومة.تحاضر في الندوة كلًا من: جيهان أيوب؛ مدربة الاثاث والديكوباج المحترفة، وعضو غرفه صناعه الحرف اليدوية، ونرمين عبد العليم؛ وهي مهندسة ديكور وفنانة تشكيلية ومحاضرة بفنون جميلة حلوان.تهدف الندوة إلى تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها بسيط لمن يرغب في عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك التعريف بفن الحفر على الخشب الذي يضرب بجذوره في أعماق التاريخ البشرى، حيث بدأه الانسان منذ العصور القديمة بشكل بسيط، وأخذ يتطور على مر السنين حتى بات في كل منزل وفى كل مكان ديكورى جميل.