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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تحصل على 5 ملايين جرعة إضافية من لقاح «فايزر» فى يونيو

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:11 ص
لقاح فايزر
لقاح فايزر
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أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية، أن شركة «بيونتيك- فايزر» سترسل خمسة ملايين جرعة إضافية من لقاحاتها المقرر تسليمها في أواخر الصيف في شهر يونيو، ليصل بذلك إجمالي عدد اللقاحات من الشركة المصنعة إلى أكثر من تسعة ملايين جرعة لهذا الشهر وحده.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، إن الشحنة الجديدة، هي أعلى من الهدف الأصلي البالغ أكثر من أربعة ملايين، بالإضافة إلى الدُفعات المجدولة من شركتي موديرنا وأسترازينيكا أيضًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي غيرت فيه اللجنة الاستشارية الوطنية للتحصين توصيتها بشأن توزيع لقاح أسترازينيكا، ونصحت بوقف الاستخدام لمن تقل أعمارهم عن 55 عامًا بسبب الاحتمال النادر لجلطات الدم.

وقامت كندا بالفعل بإعطاء حوالي 300 ألف جرعة من الدواء، دون تقارير عن آثار جانبية ضارة، وتم الإبلاغ عن حالات جلطات دموية في أوروبا بشكل رئيسي عند النساء الأصغر سنًا.

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