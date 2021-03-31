بلجيكا تكتسح بيلاروسيا بـ8 أهداف فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

حقق المنتخب البلجيكي لكرة القدم فوزًا كاسحًا على ضيفه منتخب بيلاروسيا، بثمانية أهداف نظيفة، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب «دين دريف»، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة، للتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.وجاءت أهداف منتخب الشياطين الحمر في الشوط الأول في الدقائق 14 و17 و38 و42، عبر كل من ميشي باتشواي وهانز فاناكان ولياندرو تروسارد وجيرمي دوكو على التوالي.وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب البلجيكي 4 أهداف أخرى في الدقائق 49 و70 و76 و89، عبر دينيس وكريستيان بينتيكي ولياندرو تروسارد وهانز فاناكان.وفي مباراة أخرى في نفس المجموعة، فاز منتخب ويلز بهدف نظيف على ضيفه منتخب التشيك.بهذه النتيجة يتصدر منتخب بلجيكا المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن منتخب التشيك الوصيف، ثم منتخب ويلز في المركز الثالث برصد 3 نقاط، في حين يأتي منتخب بيلاروسيا في المركز الرابع بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف.