البرتغال تفوز على لوكسمبورج «3-1» فى التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

حقق منتخب البرتغال انتصارًا ثمينًا على مضيفه منتخب لوكسمبورج بثلاثة أهداف، مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب خوسي بارثيل، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.وسجل ثلاثية البرتغال كل من دييجو جوتا في الدقيقة 45، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 51، وجواو بالينيا في الدقيقة 80، بينما أحرز هدف لوكسمبورج الوحيد اللاعب جيرسون رودريجز في الدقيقة 30.بتلك النتيجة، رفعت البرتغال رصيدها إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بالتساوي مع صربيا، بينما تجمد رصيد لوكسمبورج عند 3 نقاط في المركز الثالث.