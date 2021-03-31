السكك الحديدية الفرنسية تبدأ أولى تجاربها لإنشاء قطارات هجينة

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية "SNCF" عن تعاونها مع مجموعة "ألستوم الفرنسية للصناعات الهندسية" (Alstom) لإنشاء أول "قطارات هيدروجين" في عام 2023، قبل الاستخدام التجاري المتقدم لعام 2025، في تكنولوجيا جديدة من شأنها أن تضع حدًا لاستخدام القطار الإقليمي السريع "TER".وذكر موقع "سي نيوز"، في نسخته بالفرنسي، أنه إذا كان هذا المشروع لا يهدف إلى استبدال القطارات الكهربائية، مثل القطارات فائقة السرعة "TGV" الشهيرة، فيجب أن تحل هذه القطارات المستقبلية الصديقة للبيئة محل جميع المركبات الإقليمية مثل "TER"، التي لا تستخدم بعد الخطوط الكهربائية.وستشهد منطقة "بورجوني-فرانش كومته" (Bourgogne-Franche-Comté) النموذج الأول لهذا الجيل الجديد المسمى "ريجيوليه إتش 2" (Regiolis H2)، وذلك على حد قول الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا.كما أنه من المقرر أن توقع المجموعة الفرنسية عقدا، غدا الأربعاء، مع أربع مناطق أخرى للاستفادة من هذا القطار، كما أن هناك مناطق أخرى ستستفيد من تلك الخدمة مثل " أوسيتاني" (Occitanie) - "جراند إيست" (Grand-Est) و"أوفيرن-رون ألب" (Auvergne-Rhône-Alpes) بحلول 2024-2025.والقطارات الهجينة لا تصدر أي "انبعاثات" (صفر) في الغلاف الجوي.. وبالإضافة إلى ذلك، ستتكون قطارات H2 من تقنية هجينة مع بطاريات كهربائية والتي سيتم إعادة شحنها عند فرملة القطارات.وأوضحت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية أن "هذا القطار يمكن أن تصل سرعته القصوى إلى 160 كمساعة بسعة 220 راكبًا في مدى يتراوح بين 400 و600 كم".