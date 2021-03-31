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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:53 ص
كورونا في اليونان
كورونا في اليونان
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أعلنت السلطات الصحية اليونانية، تسجيل أرقام قياسية جديدة من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وكذلك عدد الحالات التي تتلقى العلاج في وحدات الرعاية المركزة في إشارة إلى الضغط المستمر على نظام الرعاية الصحية الوطني.

وأبلغت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان في نشرتها اليوم عن تسجيل 4 آلاف و340 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد تسجيل 1724 حالة يوم أمس الإثنين، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.

وأشارت البيانات إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في اليونان إلى 260 ألفا و77 إصابة مؤكدة.

كما سجلت اليونان 72 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 8 آلاف و17 حالة وفاة.

ويتلقى العلاج في وحدات الرعاية المركزة تحت أجهزة التنفس الصناعي 741 مريضا بالفيروس، بعد أن كان عددهم يوم أمس 738 مريضا.

وقالت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان إن فرقها أجرت ما مجموعه 65 ألفا و979 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وبلغت نسبة الحالات التي جاءت نتيجتها إيجابية 57ر6 بالمائة.

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