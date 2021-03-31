سعد هنداوى: ورشة الإخراج الدولية تهدف للتفاعل بين الشباب الأفريقى

قدم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية هذا العام ورشة الإخراج الدولية بقيادة المخرج سعد هنداوي، على مدار مايقرب من 10 أيام، بمشاركة مخرجين من دول أفريقية منها السودان وناميبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان.وقال المخرج سعد هنداوي، إن ورشة الإخراج الدولية بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، تضم مجموعة من صناع أفلام من عدة دول أفريقية، مشيرا إلى أنه كان يقدم هذه الورشة في المهرجان من قبل مع المخرج العالمي هايلي جريما والمخرج المصري خيري بشارة.وأضاف أن هذا العام اقترح عليه القائمون على المهرجان إدارة الورشة، وتحمس للفكرة، وشكل الورشة وبدأها قبل انطلاق المهرجان بـ4 أيام، وقام باختيار المشاركين بها وفق أفلامهم ومدى إحساس المخرج المتقدم بالسينما ونقل الصورة بأي شيء متاح لديه، والمجموعة التي وقع اختياره عليها جيدة ومتنوعة في الجنسيات وفي طريقة التفكير، والذوق السينمائي، مشيرا إلى أنه يشارك في الورشة مخرجين من ناميبيا وكينيا ورواندا والسودان وجنوب السودان، و5 مخرجين من مصر، وتجمعهم الموهبة كل في منطقته.وتابع هنداوي: أنه طلب من المتقدمين صناعة فيلم قصير مدته دقيقتين ولا يزيد أبطاله عن شخصيتين، ويصور في ساعتين، وفي "لوكيشن" واحد وهو النيل، لأنه طوال الوقت هو شريان وسبب الحياة.وأوضح هنداوي، أن الورشة لا تهدف إلى حصول المشاركين على جوائز، ولكن الهدف هو إفادة الشباب وشمولية نظرتهم للسينما، بالاضافة إلى صناعة الفيلم الخاص بهم والأساس في الموضوع هو التفاعل بين الشباب من أفريقيا خلال أيام الورشة.وشارك في ورشة الإخراج الدولية بقيادة المخرج سعد هنداوي، عدد من الشباب من دول أفريقية وهم Denis wanjohai من كينياEsther beukes من ناميبياDenis valery من روانداAlex joseph lubajo من جنوب السودانOujidani kallid من ماروكوMohamed zebiday من السودانومن مصر شارك 5 شباب وهم: إبراهم هاني بوليس، وأحمد سمير، وزياد حسين، وأحمد عزت، وأنور مصطفى أنور.