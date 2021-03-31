السكة الحديد توضح طريقة حجز التذاكر عبر الهاتف (صور)
الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:29 ص
علا غزالطباعة
شاركت هيئة السكة الحديد المواطنين كيفية حجز التذاكر الخاصة بالقطارات العادية والمميزة والمطورة والروسية، وذلك عن طريق أبلكيشن يتم تحميله على الهاتف المحمول.
وأوضحت هيئة السكة الحديد، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن توفير حجز التذاكر عبر الهاتف المحمول يساعد فى تسهيل عملية حجز التذاكر ويقلل من الزحام أمام شبابيك التذاكر وبالتالى زيادة الإجراءات الاحترازية.
شاهد الخطوات بالصور..
وأوضحت هيئة السكة الحديد، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن توفير حجز التذاكر عبر الهاتف المحمول يساعد فى تسهيل عملية حجز التذاكر ويقلل من الزحام أمام شبابيك التذاكر وبالتالى زيادة الإجراءات الاحترازية.
شاهد الخطوات بالصور..
طريقة حجز التذاكر عبر الهاتف
طريقة حجز التذاكر عبر الهاتف
طريقة حجز التذاكر عبر الهاتف
طريقة حجز التذاكر عبر الهاتف
طريقة حجز التذاكر عبر الهاتف
طريقة حجز التذاكر عبر الهاتف