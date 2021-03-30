مبادرة شبابية.. بالفن هتنضف حملة للحفاظ على جمال مدينة دهب الساحرة

بأيادي شبابية محبة للطبيعة تجمع مجموعة من الشباب بمنطقة الثري بولز بمدينة دهب، ضمن حملة بالفن هتنضف لإزالة المخلفات التي تعيق جمالها.يقول كريم نوار صاحب المبادرة إن منطقة الثري بولز من أهم المناطق السياحية بمنطقة دهب لاستقبال السياحة المصرية والأجنبية للاستمتاع بجمال الطبيعة البحرية والجبلية الخلابة وهذا كان سر اختيار المنطقة لاقامة حملة نضافة بالفن هتنضف ضمن فعاليات الحملة الرئيسية باسم عودة الفن.تابع نوار أن، المخلفات التي جمعت تم فرزها والاحتفاظ بالمواد التي تصلح لإعادة تدويرها والتخلص من باقي المخلفات في الأماكن المخصصة لها.أضاف نوار أنه تحفيذا للمشاركين تم إهداء أسبوع إقامة لشخصين من المشاركين في حملة النضافة تشجيعًا لهم للحفاظ على الطبيعة الساحرة بمدينة دهب.ويقول الدكتور عمرو فهمي، أحد المشاركين بالحملة إنه أهدى فوزه بأسبوع الإقامة المجانية لأحد الأشخاص من ذوي الهمم، نظرًا لأنه من سكان مدينة دهب من آواخر التسعينيات ولكون طبيعة البلد الهادئة ستعود بالفائدة على نفسيتهم البريئة، كما أنه أهدى الفوز لوالدته رحمها الله اعترافًا بالفضل والعرفان لها.واصل نوار، أن فعاليات حملة النضافة جزء من أهداف حملة عودة دهب، لطبيعتها الساحرة كمدينة للثقافة والفنون، فمدن سيناء هي إحدى كنوز مصر التي لم تكتشف بشكل كامل بعد، فإلى جانب مكانتها الدينية وأهميتها التاريخية في التاريخ القديم والمعاصر، تتمتع مدن سيناء عمومًا وجنوب سيناء خصوصًا بسحر خاص وبجميعالمقومات الطبيعية لتكون أهم وأغنى المقاصد السياحية في مصر والعالم، لجذب المزيد من أنظار العالم.وحملة عودة الفن تشمل عروض المواهب، معارض الفنون، ندوات، ورش عمل، محاضرات حملات توعوية وبيئية، وأيضًا تفعيل عملية التبادل الثقافي بين الفنون المحلية السيناوية والفنون الشعبية من باقي أنحاء الجمهورية.