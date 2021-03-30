محمد الباز: تعويم «إيفر جيفن» في 6 أيام معجزة بحرية

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» إن المصريين عاشوا يوما من أيام الزهو الوطني، وأن العالم لم يكن يتخيل أن تُحل أزمة السفينة الجانحة بهذه السرعة.

وأضاف محمد الباز خلال برنامجه «البساط أحمدي» عبر صفحته على «فيسبوك» أن الخسائر كانت تقدر كل ساعة بـ400 مليون دولار بسبب توقف قناة السويس نتيجة تعطل السفينة الجانحة، لافتا إلى أن تعويم السفينة وعودتها للمجرى الملاحي معجزة بكل المقاييس البحرية.

وأكد أن يد الله في البلد لا تغادرها، لافتا إلى أن الله منح مصر هبات عظيمة ويرعاها ويصونها، وأن الله تجلى وتكلم على أرض مصر.