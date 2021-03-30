رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

محمد الباز: تعويم «إيفر جيفن» في 6 أيام معجزة بحرية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:39 م
جريدة الدستور
طباعة
قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» إن المصريين عاشوا يوما من أيام الزهو الوطني، وأن العالم لم يكن يتخيل أن تُحل أزمة السفينة الجانحة بهذه السرعة.
وأضاف محمد الباز خلال برنامجه «البساط أحمدي» عبر صفحته على «فيسبوك» أن الخسائر كانت تقدر كل ساعة بـ400 مليون دولار بسبب توقف قناة السويس نتيجة تعطل السفينة الجانحة، لافتا إلى أن تعويم السفينة وعودتها للمجرى الملاحي معجزة بكل المقاييس البحرية.
وأكد أن يد الله في البلد لا تغادرها، لافتا إلى أن الله منح مصر هبات عظيمة ويرعاها ويصونها، وأن الله تجلى وتكلم على أرض مصر.

التفاصيل...

موضوعات متعلقة

تعرف على أخبار السعودية اليوم عن الطيران 29-3-2021

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021


الصور

image description

دمياط تستعد للجمعة البيضاء 2021

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب جامعة دمياط

الأكثر قراءة

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 أبريل

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعرف على إمساكية رمضان 2021 في مصر

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

الآن.. تردد قناة إم بي سي دراما على النايل سات لمشاهدة مسلسلات رمضان 2021

ارتفاع نسبة رضا الأمريكيين عن عمليات التلقيح ضد كورونا لـ68%

أيام زمان

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

كواليس علاقة أنور وجدى بجماعة الإخوان

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

أهرام المريخ.. خرافات الحضارة والهجوم النووى على الكوكب الأحمر

هيئة الكتاب تعلن عن شروط الاشتراك بمعرض فيصل للكتاب المخفض

تصديا للقبح والظلام.. تفاصيل ليلة العيد الثاني لجوائز مؤسسة فاروق حسني

هديل غنيم: «هذه عدساتك يا عبلة» عن المدينة العربية بين القبح والجمال