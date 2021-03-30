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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة متهم بأزمة قلبية في السويس

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:37 م
جثة
جثة
كريم أنور
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توفي متهم إثر إصابته بأزمة قلبية في السويس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

وكان مدير أمن السويس اللواء محمد الألفي، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة الأربعين اليوم الثلاثاء يفيد ضبط "ي.أ" متهم هارب من تنفيذ حكم قضائي، وأصيب بأزمة قلبية وجرى نقله إلى مستشفى السويس العام إلا أنه فارق الحياة.

وقال مصدر أمنى، إن المتوفى كان يعاني من حالة مرضية، وظهرت عليه علامات الإعياء، وهو في الطريق لقسم الشرطة، وجرى نقله للمستشفى وعقب وصوله توفي نتيجة إصابته بأزمة قلبية حادة.

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