وكيل «صحة سوهاج»: تطعيم 97% من المستهدف ضد مرض شلل الأطفال

أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن الانتهاء من تطعيم ٩٧٪ من الأطفال المستهدف تطعيمهم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم حتى خمس سنوات بالمحافظة.جاء ذلك خلال الاجتماع المسائي اليوم والذى يعد ثالث أيام الحملة لتقييم أداء فرق التطعيم المشاركة بجميع مراكز المحافظة وبحضور الدكتورة رجاء حسين وكيل مديرية الصحة، والدكتورة غادة أحمد، مدير عام الشئون الوقائية بالمديرية والدكتور مصطفى والي مشرف الوزارة، والدكتور عمرو العرشي مسئول التطعيمات بالمديرية.ومن جانبها، قدمت الدكتور غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي، الشكر والتقدير لجميع الفرق المشاركة في الحملة كما تم تكريم عدد من المتميزين في تلك الحملة وتسليمهم شهادات التقدير.جدير بالذكر أن غدا الأربعاء هو آخر أيام حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال الجرعة الثانية والتي تأتي في إطار الحفاظ على استمرار خلو مصر من مرض شلل الأطفال وكذلك رفع المناعة المجتمعية ضد المرض.