بحضور صناعه.. عرض فيلم «للإيجار» ضمن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

استقبلت قاعة رمسيس بأحد فنادق الأقصر، العرض العالمي الأول للفيلم المصري "للإيجار"، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر السينما الإفريقية.وشهد العرض حضور مخرج الفيلم إسلام بلال، والمنتج محمد دياسطي، وبطله الفنان محمد سلام في غياب الفنان خالد الصاوي.وحضر كل من المخرج سعيد حامد، والناقد الفني مجدي الطيب، والممثلة الشابة ايمي الجندي وآخرون.جدير بالذكر أن الدورة العاشرة من المهرجان شهدت تكريم سمير صبري، محيي إسماعيل، هند صبري والمخرج علي عبدالخالق.