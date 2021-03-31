تفاصيل «القضية 404» أول مسلسل لذوى الهمم فى الشرق الأوسط

لم تمنع الإصابة بـ"متلازمة داون" أبطال عمل "القضية ٤٠٤"، من أن يكوّنوا أول فريق يجسد حياتهم بشكل رسمي في الشرق الأوسط، موجهين بذلك رسالة خاصة إلى الجمهور حول ما يملكه ذوو الاحتياجات الخاصة من قدرات.«الدستور» التقت عددًا من أبطال المسلسل الذي جمع بين الأصحاء وذوي القدرات الخاصة، لمعرفة تفاصيل خاصة حول المسلسل.تستعد مبادرة "عالم موازي" للاهتمام بذوي القدرات الخاصة لعرض أول مسلسل أبطاله من ذوي القدرات الخاصة، وهو "القضية ٤٠٤"، المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢١.تقول رحمة البدراوي، من ذوي القدرات الخاصة وإحدى بطلات المسلسل، إنها رأت الإعلان الخاص بالمسلسل عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وبالفعل ذهبت إلى "الكاستنج"، وتم قبولها على الفور، متابعة: "مش هينفع اتكلم عن الدور بالظبط بس هو بيناقش قضية مهمة جدًا بنشوفها، وبنقابلها كتير فى المجتمع".وعن الكواليس الخاصة بالتصوير، أضافت أنهم عائلة واحدة، وليسوا مجرد طاقم عمل، فكان المكان ممتلئًا بالحب والطاقة، متابعة: "كان ولا زال فيه تعب كبير، وفى ناس مبتنامش فعلًا علشان بس يطلعوا بشغل يليق بكل الأبطال".وأكدت أن هذه هي التجربة الأولى لها في التمثيل، وبشهادة الجميع تقمصت الشخصية والدور الذي ستظهر به للناس في رمضان 2021.