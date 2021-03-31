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تحقيقات

«كابتن عزوز».. الصورة صنعت مني نجمًا فاستقبلت بالزغاريد كالمنتصرين في الحرب

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:34 ص
كابتن عزوز
كابتن عزوز
نادية عبد الباري
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حرصت اليوم على إجراء مكالمة هاتفية بـ« أحمد عزت» أو عزوز كما يدعوه أصدقائه والمقربين منه، لم يكن هذا كمحاولة لتحقيق سبق صحفي أو كتابة قصة عنه يقرأها من تابع ما جرى من بطولة ملحمية جسدها ربان سفن، عمال، مهندسين مصريين في عرض قناة السويس "شريان مصر النابض"، ولكن رغبتي بالتواصل معه كانت من نابع إنساني لمعرفة دوره كبطل من أبطال مشهد تعويم السفينة الجانحة "ايفر جيفن".

أول صوت سمعته بمجرد مهاتفته كان أغنية كلماتها « صدقوا فينا ده بكره بينادينا، وهناخدكم لبعيد بكرة ملك لينا».. ليست تحفيزية فحسب فهي وعد صدق صاحب الـ ٣٥ عاما، وفريقه في تنفيذه، فبالفعل بعدما صدقنا في أبناء مصر المخلصين أنهم قادرين على حل أزمة تسببت في خسائر عالمية تجاوزت الـ٦٠ مليار دولار، وزيادة في أسعار النفط العالمية وتعطل حركة الملاحة العالمية بشكل كبير.

«عزوز» كان صاحب الصورة الشهيرة التي احتلت كل نشرات الأخبار محليًا وعالميًا، عقب الإعلان عن النجاح في التعويم وتسيير السفينة البنمية العالقة، فكان متكأً على ظهره، تكسو إبتسامة وجهه تنم عن راحة بعد عناء ليل نهار طيلة ستة أيام متواصلة، يذكر أنه بدء في عمله من خلال مجمع ورش تقاطع السفن واللحام منذ اللحظة الاولى لجنوح السفينة والاعلان عن خطوات هيئة قناة السويس لحل الازمة وتيسير السفينة.


المهمة الأصعب لعزوز خلال ١٧ عاما عمل بالقناة

أحمد يتوسط أخين يعملون بهيئة قناة السويس في وظائف فنية مختلفة، وهو نهج سلكته الأسرة، فابيهم من الأبطال الذين حافظوا على القناة فترة الاحتلال، كأحد العاملين فيها وابن لمحافظة الإسماعيلية الباسلة، لذا كان تعطل حركة الملاحة بالقناة أمر غريب عليه لم يشهده طوال سنوات عمله، فتعهد هُو وكامل فريقه من فني الصيانة واللحام على تذليل كافة عقبات القاطرات الساحبة للسفينة أي كان الثمن حتى لو كلفهم أرواحهم، كما يروي لنا.

طبيعة مهمته كانت إعادة تشغيل القاطرة "بركة١" وهي الأكبر في الشرق الأوسط لكن لم تكن تعمل لفترة طويلة، فكان عليه تركيب كافة التوصيلات الكهربائية المحركة لها، ولكن بعد النجاح في ذلك على صعوبته، تعطلت القاطرة " مساعد ٢"، فجر ليلة التعويم، وكان العطل عبارة عن سقوط الكاوتشوك الذي يفصل الجسم المعدني للسفينة عن الخاص بالقاطرة "فَلَو احتكا كان سيكون حادث كبير في المياه"، لذا حاول العمال تركيب هذا الجزء داخل المياه لمدة ١٧ ساعة متواصلة، وكانت السادة مربوطة بحبال، كأبطال الصاعقة، لم يهمهم أجسامهم التي كادت تهترئ من ملوحة المياه.

كل تعب هذه الأيام انتهى عن إطلاق أبواق تحرقك الجانحة، فالتقطت صورته الشهيرة، لكنه حظى على تكريم أكبر حينما عاد منزله فجرًا واستقبلته والدته بالزغاريد والأحضان كالعائدين من ميدان حرب، زفته بالدعوات والمباركات كي يصبح ابنه مستقبلًا كأبيه.

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