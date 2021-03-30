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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الوزراء السعودي» برئاسة الملك سلمان يهنئ مصر بتعويم السفينة الجانحة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:11 م
الملك سلمان
الملك سلمان
محمد عمر
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أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، دعم المملكة للجهود الرامية إلى ضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية في قناة السويس والتهنئة لمصر على نجاح تعويم السفينة الجانحة بالقناة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وشدد مجلس الوزراء على أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية؛ بما يحفظ أمن الطاقة واستقرار إمداداتها والصادرات البترولية والتجارة العالمية ردا على تهديدات ايران والحوثيين.

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