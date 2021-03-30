«الوزراء السعودي» برئاسة الملك سلمان يهنئ مصر بتعويم السفينة الجانحة

أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، دعم المملكة للجهود الرامية إلى ضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية في قناة السويس والتهنئة لمصر على نجاح تعويم السفينة الجانحة بالقناة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشدد مجلس الوزراء على أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية؛ بما يحفظ أمن الطاقة واستقرار إمداداتها والصادرات البترولية والتجارة العالمية ردا على تهديدات ايران والحوثيين.