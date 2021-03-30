خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:04 م
أنهى محمود جاد حارس مرمى فريق إنبي اتفاقه على الانتقال للأهلي بعد انتهاء الموسم الجاري وعقد مسئولو النادي الأهلي أكثر من جلسة مع وكيل اللاعب وتم الاتفاق على كافة بنود العقد الجديد.
ووعد مسئولو الأهلي، الحارس الصاعد بإنهاء كافة الأمور الخاصة بموافقة الإدارة البترولية خاصة ودأن هناك توأمة بين الناديين وسبق أن حصل الأهلي على خدمات علي لطفي حارس إنبي السابق ولكنه لم يحصل على فرصة المشاركة وابتعد كثيراً عن مستواه الذي كان عليه قبل الانتقال للأحمر.