خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

أنهى محمود جاد حارس مرمى فريق إنبي اتفاقه على الانتقال للأهلي بعد انتهاء الموسم الجاري وعقد مسئولو النادي الأهلي أكثر من جلسة مع وكيل اللاعب وتم الاتفاق على كافة بنود العقد الجديد.



