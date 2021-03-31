أزياء اللون الكاكى متربعة على عرش الموضة لموسم ربيع وصيف 2021

بدأت فعاليات اليوم الثانى من أسبوع الخياطة الراقية بالعاصمة البريطانية لندن، حيث قدم مصممو الأزياء مختلف التصميمات من موديلات الأزياء المختلفة باللون الكاكي المتربعة على عرش الموضة لموسم فصلي ربيع وصيف عام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار التي ستضفي الرقي على إطلالة المرأة وجمالها.وتم تقديم معطف ترنش باللون الكاكي ومعطف ترنش آخر مع حزام جلدي يحدد الخصر، بتصميم واسع وحزام عريض من نفس القماش، كما ظهرت إطلالات كاملة ذات اللون الواحد، منها إطلالة مكونة من بنطلون قماش واسع وتوب مع اسكارف على الرقبة، وتصميم آخر من جاكيت بأسلوب الفستان.كما تم تصميم معطف ترنش باللون الكاكي من خلال دمج قماش من خامة الدنيم داكنة اللون معها بأسلوب الجيليه، وتقديم قميص كاكي بالكشكاش منسق مع بنطلون دنيم بقصة مستقيمة.