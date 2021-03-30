البحرين تؤكد دعمها لمصر في حفظ أمنها المائي وموقفها بسد النهضة

أكدت مملكة البحرين تضامنها مع مصر في الحفاظ على أمنها القومي والمائي، ودعمها للجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامن المملكة مع مصر الشقيقة في الحفاظ على أمنها القومي وأمنها المائي، وحماية مصالح شعبها وحقه المشروع في الحياة، وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي.

وشددت المنامة على دعم المملكة للجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية، وبما يتيح لدول حوض النيل جميعها تحقيق طموحاتها للتنمية والنماء الاقتصادي، حفاظًا على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

‏وكانت سلطنة عمان أكدت تضامنها مع مصر وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول سد النهضة عبر الحوار والتفاوض وبما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح جميع الأطراف.