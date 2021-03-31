البدلات النسائية متربعة على عرش موضة ربيع وصيف 2021 (صور)

بدأت فعاليات اليوم الثانى من أسبوع الخياطة الراقية بالعاصمة البريطانية لندن، حيث قدم مصممو الأزياء مختلف التصميمات من موديلات البدلات النسائية المتربعة على عرش الموضة لموسم فصلي ربيع وصيف عام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار.وتم تقديم بدلة باللون الذهبي الفاتح، من خلال تصميم لجاكيت قصير بالأزرار وبنطلون واسع، وبدلة أخرى باللون الفضي بتصميم كلاسيكي، مع أكتاف بارزة، وتم تقديم بدلة عبارة عن جاكيت قصير من قماش التويد والترتر الفضي بأزرار بارزة وقميص متصل بها مع بنطلون رمادي.كما تم تقديم بدلة كوتور باللون الأسود مصممة من جاكيت بقصة الـ A Line بلياقة V مفعمة بالأنوثة وأكمام منسدلة واسعة بتصميم الجرس مع تفاصيل الدانتيل على أطرافها، وتم تقديم تصميم آخر من جاكيت تويد مع تنورة قصيرة من الأمام وطويل من الخلف، وتقديم بدلة كوتور من قماش التويد بتنورة مستقيمة القصة، مع قميص من الحرير الأصفر وبدلة كوتور مع الكاب الراقي من القماش البرونزي اللماع.