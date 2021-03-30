انخفاض حجم الاستيراد من الياميش بسبب كورونا

قال أحمد الباشا، عضو الغرف التجارية، إن حجم الاستيراد من الياميش هذا العام تراجع بسبب أزمة فيروس كورونا وتراجع الطلب من قبل المواطنين.وأضاف الباشا، في تصريحات لـ"الدستور"، أن حجم الطلب على الياميش تراجع بسبب تغير أوليات المستهلكين منذ أزمة فيروس كورونا والاهتمام بالمكملات الغذائية والأغذية السليمة.