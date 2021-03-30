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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انخفاض حجم الاستيراد من الياميش بسبب كورونا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:47 م
الياميش
الياميش
دعاء أبو العزم
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قال أحمد الباشا، عضو الغرف التجارية، إن حجم الاستيراد من الياميش هذا العام تراجع بسبب أزمة فيروس كورونا وتراجع الطلب من قبل المواطنين.

وأضاف الباشا، في تصريحات لـ"الدستور"، أن حجم الطلب على الياميش تراجع بسبب تغير أوليات المستهلكين منذ أزمة فيروس كورونا والاهتمام بالمكملات الغذائية والأغذية السليمة.

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