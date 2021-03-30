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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

القمامة تحاصر مداخل الخصوص.. ومواطنون: «مفيش صناديق ولا عربات نظافة» (صور)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:42 م
القمامة تحاصر مداخل
القمامة تحاصر مداخل الخصوص
حسام عسل
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سيطرت بؤر القمامة على مداخل مدينة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية والواقعة بجانب الطريق الدائري حيث اشتكى المواطنين من تراكمها ما شكلت حالة الفوضى بشوارع المدينة العمومية وما سببتها من انتشار الروائح الكريهة والأوبئة.

وقال محمد إبراهيم أحد سكان الخصوص، إن القمامة تنتشر بشارع الصرف الصحي كل 50 مترا وهو أحد الشوارع العمومية والهامة بالمدينة ولا يوجد رقابة صارمة من المسؤولين عن المتسببين في هذا المشهد المقزز كما أن الجهات المعنية لا تقوم بدورها في رفع القمامة قبل تراكمها بهذا الشكل.

من جانبه أوضح أحد السكان، أن السبب في ذلك يرجع لعدم وجود صناديق لجمع القمامة في الشوارع وأماكنها المخصصة لها كما أن سيارة النظافة لا تقوم بدورها ما يجعل هذا المشهد نتاج لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن كافة مداخل المدينة بما في ذلك نفق السقيلي محاصرة بالقمامة ولابد من وضع حد لهذا.

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