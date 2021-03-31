زوجة «مختطَف السلام»: «أنا اللى قولتله يستخبى لابتزاز أحد التجار»

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم، أنه أثناء مناقشة سيدة أبلغت عن اختفاء زوجها، اعترفت بأنها أشارت عليه بالاختفاء والإبلاغ عن اختطافه كذبا لابتزاز أحد التجار الذي أقرض زوجها أموال سابقا.وأوضحت الزوجة أنه عندما طالبهم التاجر بالمبلغ اتهمته كذبًا بأنه تعدى عليها وعرض عليهم التنازل، وعقب إحضار المبلغ المتفق عليه أقنعت زوجها بابتزازه مرة أخرى، وذهبت للإبلاغ بأنه اختطف زوجها لمساومته ماديا مرة ثانية.وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة قد كشفوا ملابسات اختلاق واقعة اختطاف أحد الأشخاص بمنطقة السلام، بعد سرقته أموال واختبائه داخل فندق.تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا، من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بغياب زوجها عقب خروجه من مسكنهما، واتهمت أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم باختطاف زوجها وعللت قيامه بذلك بدعوى وجود خلافات مالية بينهما.وبإستدعاء المشكو فى حقه ومناقشته أنكر ما نسب إليه، وأقر بسابقة قيامه بتسليم زوج المبلغة مبلغًا ماليًا نظير تنازله عن إحدى القضايا، إلا أنه فوجئ باختفاء المذكور عقب استيلائه على المبلغ المالي المُشار إليه دون تنفيذ اتفاقه بالتنازل عن القضية.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة الواقعة وعدم صحة أقوال المبلغة، وبإعادة مناقشتها عدلت عن أقوالها، وأقرت باتفاقها مع زوجها "المُبلغ بغيابه" على اختلاق واقعة اختطافه بقصد الاستيلاء على المبلغ المالي، وإعادة مساومة المشكو فى حقهم لدفع مبالغ مالية أخرى نظير التنازل عن القضية المُشار إليها.وتم بإرشادها ضبط زوجها المذكور بمكان اختبائه داخل غرفة مستأجرة بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزته مبلغ مالي.وبمواجهته اعترف باختلاق الواقعة والادعاء كذبًا باختطافه بقصد الاستيلاء على المبلغ المالي المُسلم إليه، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.