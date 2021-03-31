زوجة «مختطَف السلام»: «أنا اللى قولتله يستخبى لابتزاز أحد التجار»
الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:36 ص
هدير مصطفىطباعة
كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم، أنه أثناء مناقشة سيدة أبلغت عن اختفاء زوجها، اعترفت بأنها أشارت عليه بالاختفاء والإبلاغ عن اختطافه كذبا لابتزاز أحد التجار الذي أقرض زوجها أموال سابقا.
وأوضحت الزوجة أنه عندما طالبهم التاجر بالمبلغ اتهمته كذبًا بأنه تعدى عليها وعرض عليهم التنازل، وعقب إحضار المبلغ المتفق عليه أقنعت زوجها بابتزازه مرة أخرى، وذهبت للإبلاغ بأنه اختطف زوجها لمساومته ماديا مرة ثانية.
وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة قد كشفوا ملابسات اختلاق واقعة اختطاف أحد الأشخاص بمنطقة السلام، بعد سرقته أموال واختبائه داخل فندق.
تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا، من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بغياب زوجها عقب خروجه من مسكنهما، واتهمت أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم باختطاف زوجها وعللت قيامه بذلك بدعوى وجود خلافات مالية بينهما.
وبإستدعاء المشكو فى حقه ومناقشته أنكر ما نسب إليه، وأقر بسابقة قيامه بتسليم زوج المبلغة مبلغًا ماليًا نظير تنازله عن إحدى القضايا، إلا أنه فوجئ باختفاء المذكور عقب استيلائه على المبلغ المالي المُشار إليه دون تنفيذ اتفاقه بالتنازل عن القضية.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة الواقعة وعدم صحة أقوال المبلغة، وبإعادة مناقشتها عدلت عن أقوالها، وأقرت باتفاقها مع زوجها "المُبلغ بغيابه" على اختلاق واقعة اختطافه بقصد الاستيلاء على المبلغ المالي، وإعادة مساومة المشكو فى حقهم لدفع مبالغ مالية أخرى نظير التنازل عن القضية المُشار إليها.
وتم بإرشادها ضبط زوجها المذكور بمكان اختبائه داخل غرفة مستأجرة بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزته مبلغ مالي.
وبمواجهته اعترف باختلاق الواقعة والادعاء كذبًا باختطافه بقصد الاستيلاء على المبلغ المالي المُسلم إليه، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضحت الزوجة أنه عندما طالبهم التاجر بالمبلغ اتهمته كذبًا بأنه تعدى عليها وعرض عليهم التنازل، وعقب إحضار المبلغ المتفق عليه أقنعت زوجها بابتزازه مرة أخرى، وذهبت للإبلاغ بأنه اختطف زوجها لمساومته ماديا مرة ثانية.
وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة قد كشفوا ملابسات اختلاق واقعة اختطاف أحد الأشخاص بمنطقة السلام، بعد سرقته أموال واختبائه داخل فندق.
تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا، من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بغياب زوجها عقب خروجه من مسكنهما، واتهمت أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم باختطاف زوجها وعللت قيامه بذلك بدعوى وجود خلافات مالية بينهما.
وبإستدعاء المشكو فى حقه ومناقشته أنكر ما نسب إليه، وأقر بسابقة قيامه بتسليم زوج المبلغة مبلغًا ماليًا نظير تنازله عن إحدى القضايا، إلا أنه فوجئ باختفاء المذكور عقب استيلائه على المبلغ المالي المُشار إليه دون تنفيذ اتفاقه بالتنازل عن القضية.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة الواقعة وعدم صحة أقوال المبلغة، وبإعادة مناقشتها عدلت عن أقوالها، وأقرت باتفاقها مع زوجها "المُبلغ بغيابه" على اختلاق واقعة اختطافه بقصد الاستيلاء على المبلغ المالي، وإعادة مساومة المشكو فى حقهم لدفع مبالغ مالية أخرى نظير التنازل عن القضية المُشار إليها.
وتم بإرشادها ضبط زوجها المذكور بمكان اختبائه داخل غرفة مستأجرة بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزته مبلغ مالي.
وبمواجهته اعترف باختلاق الواقعة والادعاء كذبًا باختطافه بقصد الاستيلاء على المبلغ المالي المُسلم إليه، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.