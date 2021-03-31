فيلم ترويجى لموكب المومياوات الملكية بحضور 3 فنانين

أطلقت وزارة السياحة والآثار فيلمًا للترويج لعملية نقل المومياوات الملكية، بمشاركة فنانين مصريين على رأسهم حسين فهمي، آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل.يتضمن المحتوي تاريخ الـ22 مومياء ملكية التي ستنقل في موكب أسطوري مهيب يجوب شوارع القاهرة من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وذلك السبت المقبل.ويلقي الفيلم الضوء من لقطات حصرية على تاريخ المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية وأهم مقتنياتهم الأثرية الفريدة