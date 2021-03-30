«غرفة الحبوب»: الأرز في الأسواق يكفى الاحتياجات حتى يناير 2022

قال مجدي الويلي، رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن وزارة التموين أعلنت عن مناقصة بالأمر المباشر لمن يرغب في توريد كميات من الأرز بشكل استثنائي لدعم احتياجات وطلب رمضان المتزايد.وأضاف الويلي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك ارتفاع في حجم التوريدات هذا الشهر استعدادا لشهر رمضان المقبل، مشيرا إلى أن كميات الأرز الموجودة في الأسواق تكفى احتياجات المواطنين حتى يناير عام 2022.وأكد رئيس غرفة الحبوب علي توافر أسعار الحبوب من البقوليات والفول والفاصوليا والعدس دون أي زيادة وتوافرها بكميات كبيرة وتكفى لفترات طويلة.وأضاف أن الدولة نجحت في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية خلال أزمة فيروس كورونا مما ساعدنا على التأقلم على وجود مخزون استراتيجي يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.