فساتين سهرة باللون الأصفر المتربعة على عرش الموضة خلال 2021 (صور)

بدأت فعاليات اليوم الثاني من أسبوع الخياطة الراقية بالعاصمة البريطانية لندن، حيث قدم مصممو الأزياء مختلف التصميمات من موديلات فساتين السهرة باللون الأصفر المتربعة على عرش الموضة لموسم فصلي ربيع وصيف عام 2021، بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار التي ستضفي الحيوية والإشراقة على إطلالة المرأة وجمالها.تم تقديم فساتين سهرة باللون الأصفر بتشكيلة جذابة بتصميمات بين القصيرة والميدي والطويلة والمحتشمة والمفعمة بالرقي، كما تم تقديم فساتين سهرة طويلة ذات تنانير شفافة وفستان طويل من تصميم الكروشيه بتصميم الـ «A Line» مع حزام طويل يحدد الخصر من نفس القماش، وتصميم فستان سهرة طويل باللون الأصفر الباهت بتنورة شفافة من الشيفون الراقي يتميز بالكشكاش مع عقدة باللون الأسود.وتم تقديم تصميم فستان سهرة محتشم بطبعات الورود الكبيرة والبارزة العصرية، وفستان مميز بأكمام كلوب بشكل الجرس، وقصة الـ «A Line» مفعمة بالأنوثة.كما تم تقديم فستان سهرة قصير يتميز بالقليل من الكشكاش على الأطراف مناسب لذوات القامة النحيفة والممشوق، وفستان آخر قصير باللون الأصفر الغامق، يتميز بتصميم إنثوي راقي من خلال الكشكاش والتفاصيل البارزة على قسمه الأعلى.