لحظة سيطرة رجال الحماية المدنية على حريق عقار بمطروح (فيديو)

حصلت "الدستور"، على فيديو لحظة قيام قوات الحماية المدنية بمطروح بإخماد حريق هائل نشب في بدروم إحدى العقارات السكنية بجوار نادي الشرطة الرياضي.وشهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، حريق هائل فى بدروم عمارة سكنية بجوار نادي الشرطة الرياضي بمنطقة القصر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية لإخماد الحريق.وتلقت غرفة عمليات نجدة مطروح، بلاغا يفيد باشتعال نيران في بدروم إحدى العمارات السكنية بمنطقة القصر، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إسعاف وسيارات الحماية المدنية.وأوضح مصدر، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي وتم السيطرة عليه، مؤكدا عدم وجود إصابات أو وفيات.