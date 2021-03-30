تصديا للقبح والظلام.. تفاصيل ليلة العيد الثاني لجوائز مؤسسة فاروق حسني

ليلة مليئة بالحب والعطاء والنور في مواجهة القبح والظلام، شهدها مركز الجزيرة للفنون، الذي احتضن احتفالية مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، لإعلان أسماء الفائزين في مسابقتها بدروتها الثانية، مع إقامة معرض فني أبهر جميع الحضور من قيادات تنفيذية وشخصيات عامة، جاءت للمشاركة في العيد الثاني لمسابقة فاروق حسني، وعلى رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وعمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية سابقا، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، وبعض قيادات وزارة الثقافة، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة، وأعضاء لجان تحكيم جوائزها الخمسة.وتفقد الحضور المعرض الذي ضم أكثر من ١٠٠ عمل فني متنوع ما بين نحت، ورسم، وتصوير فوتوغرافي، مشيدين جميعا بالأجيال الجديدة الشابة بقدرتهم على إنتاج مثل هذه الأعمال الفنية المليئة بالكثير من التعبيرات الفلسفية.وعلى هامش الاحتفالية، قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن مصر اتخذت مؤخرًا الكثير من الخطوات الجادة نحو إشراك مؤسسات المجتمع المدني في خطط التنمية.وتابعت وزيرة الثقافة، إن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون أحد الكيانات الجادة والمهمة في مجال المشاركات المجتمعية بهدف الإسهام في بناء الإنسان وإثراء ساحة الإبداع المصري من خلال العمل على جذب الشباب ودعم وتشجيع أصحاب الطاقات للتعبير عن أنفسهم، وتحفيز الواعدين منهم لبذل مزيد من الجهد سعيًا للتفوق وإثبات الذات.وتابعت وزيرة الثقافة: "لا يفوتني أن أبدى تقديري للافتة الطيبة من المؤسسة والتي تمثلت في إطلاق اسم الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد، على جائزة مجال النقد الفني عرفانا بما قدمه من إنجازات لخدمة الثقافة المصرية".وأضافت إيناس عبد الدايم: "أتقدم بتحية تقدير وإعزاز للوزير الفنان فاروق حسنى ولأعضاء مجلس أمناء المؤسسة لجهودهم وحرصهم على المشاركة في استيعاب مختلف الممارسات الإبداعية الخلاقة وتنميتها، وأتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح".وكرم الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وقال فاروق حسنى "إن الفن المصري حافل بالمبدعين الرائعين، وهو أمر مطمئن لمستقبل الوطن يدل على أنه زاخر بشبابه وناسه وفنانيه، فالفن أساس حياة البشر ودعامة الأمم.وبكلمات مليئة بالحزن والألم، قال الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، إننا فقدنا قيمة عالمية كبير، وهو الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، رئيس لجنة جائزة النقد الفني بالمؤسسة، وهو ما دفعنا لإطلاق اسمه على الجائزة.ولفت إلى أن الأعداد التي تقدمت للمسابقة من الشباب تطمئننا على مستقبل الوطن، لأنهد الأوطان لا تبنى إلا بالفنون والإبداع والثقافة.وأضاف أن مسابقة العمارة سببت له قلق كبير، لعدم تقدم أحد إليها فترة فتح باب التقدم للجائزة، حتى اليوم الأخير من يوم غلق باب التقدم فوجئنا بكم هائل من المعماريين يتقدمون للجائزة، موضحا أن العمارة أمر مهم للبلاد.وثمن الفنان فاروق حسني دور وزارة الثقافة وعلى رأسها الدكتورة إيناس عبد الدايم في رعاية مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، الذى منحها ثقلًا في الوسط الإبداعي.ووجه الفنان فاروق حسني الشكر لكل وسائل الأعلام المقروءة والمرئية على دعمها الدائم للمؤسسة والاهتمام بكل الأنشطة التي تقدمها للشباب المبدع والمتميز واكتشافهم وتقديمهم للمجتمع وكذلك قدم الشكر لمجلس الأمناء على كل ما بذلوه من وضع الخطط والاستراتيجيات مما ساعد في نجاح المؤسسة في جميع الخطوات المنوطة بها.كما وجه الفنان فاروق حسني الشكر لأعضاء لجان التحكيم ولجميع المتطوعين والشباب والذين يعملون جاهدين لإنجاح الدور الذى تسعى إليه المؤسسة.ثم توجه الفنان فاروق حسني باسم مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بالتهنئة لجميع الفائزين والمشتركين في المعرض الجماعي لجوائز الفنون لعام 2021 متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.وأعقب ذلك إعلان أسماء الفائزين بجوائز المؤسسة في جميع فروعها، وجاء أسماء الفائزين بجائزة النقد الفني التشكيلي التي تحمل اسم الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، هذا العام تكريمًا له ولدوره كرئيس لجنة تحكيم مسابقة النقد الفني التشكيلي، كالتالي فازت بالمركز الأول نهال محمد السيد الشامي وحصولها على درع التكريم وشهادة تقدير، والمركز الثاني مناصفة بين كلًا من شيماء محمود أحمد عبد الرحيم، أشرف محمد محمد حسن الصويني، والمركز الثالث مناصفة بين كلًا من عمرو عصام أحمد عبد المنعم، هاجر رجب محمد عثمان.وتقدم لمسابقة النقد هذا العام عدد ٢٣ متسابقًا من ٥ محافظات على مستوى الجمهورية، حيث تأهل 5 متسابقين للمرحلة النهائية.وتبلغ قيمة جائزة النقد الفني 60 ستون ألف جنيه، 30 ألف المركز الأول، و20 ألف جنيه المركز الثاني، و10 آلاف جنيه المركز الثالث.أما جائزة العمارة، والتي تبلغ قيمة 100 ألف جنيه، 50 ألفا للمركز الأول و30 ألفا للمركز الثاني، و20 ألفا للمركز الثالث.وفاز بالمركز الأول مشاركة جماعية كلًا من محمد منصور محمد ياقوت، محمد هيثم محمد صلاح، نهال منير عبد السلام صالح، سلمي وائل محمد سامح طه وحصولهم على درع التكريم وشهادات التقدير، والمركز الثاني مشاركة جماعية لكل من عمر أحمد حسين محمد، سيف محمد سعد محمد، محمود طارق محمود إبراهيم، عبد الله هشام رشاد عبد السلام، والمركز الثالث مناصفة بين كلًا من مشاركة فردية للمتسابق سعيد رضا سعيد على، ومشاركة جماعية لكلًا من يسري حسن محمد خليل، محمد محمود شاكر عبد العليم، مريم أشرف نسيم توفيق، وحصل علي شهادة تقدير للمجهود والتميز لكلًا من هشام سامح فؤاد السيد مرسي، أنس محمد طه إمام.تقدم لمسابقة العمارة هذا العام عدد 27 متسابقًا من ٥ محافظات على مستوى الجمهورية حيث تأهل منهم للمرحلة النهائية 10 متسابقين ما بين مشاريع فردية وأخري جماعية.وفي جائزة التصوير الفوتوغرافي، التي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه، 50 ألفا للمركز الأول، و30 ألفا للمركز الثاني، و20 ألفا للمركز الثالث.وفاز بالمركز الأول ودرع التكريم أحمد محسن منصور حسن، وفاز بالمركز الثاني أحمد حمدي مصطفي محمود، وفاز بالمركز الثالث مناصفة أحمد محمد عبد الشافي، محمود محمد عبد الفتاح أحمد.وتقدم لمسابقة التصوير الفوتوغرافي هذا العام عدد 231 متسابقًا من 23 محافظة على مستوى الجمهورية حيث تأهل منهم للمرحلة النهائية 11 متسابقا.وبالنسبة لجائزة النحت، تبلغ قيمة جائزة النحت 100 ألفا جنيه، 50 ألفا للمركز الأول، و30 ألفا للمركز الثاني، و20 ألفا للمركز الثالث.وفاز بالمركز الأول ودرع التكريم مصطفي محمد المغاوري رواش، وفاز بالمركز الثاني عبد الرحمن علاء محمود العجوز، وفاز بالمركز الثالث مناصفة منى عمر مصطفي العطيفي، ريم أسامة مصطفي عبد المجيد.وتقدم لمسابقة النحت هذا العام عدد 106 متسابقًا من 17 محافظة على مستوى الجمهورية حيث تأهل منهم للمرحلة النهائية 22 متسابقا.وأخيرا جائزة التصوير "الرسم"، وتبلغ قيمة جائزة التصوير "الرسم" 100 ألف جنيه، 50 ألفا للمركز الأول، و30 ألفا، والمركز الثاني، و20 ألفا للمركز الثالث.وفاز بالمركز الأول ودرع التكريم أيمن محمد سعيد مصطفي خلاف، وفاز بالمركز الثاني مناصفة آية مصطفي مهيري عبد العزيز، أمنية أشرف أحمد الرفاعي إسماعيل، وفاز بالمركز الثالث مناصفة ندى محمود عبد المعبود صقر، محمد أمين التهامي.تقدم لمسابقة التصوير "الرسم" هذا العام عدد 664 متسابقًا من 20 محافظة على مستوى الجمهورية حيث تأهل منهم للمرحلة النهائية 68 متسابقا.