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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل: رصدنا طفرة كورونا الجديدة قبل 8 أشهر

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:53 ص
كورونا
كورونا
عبير سليم
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أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن طفرة كورونا الجديدة المعلن عنها في إسرائيل، الثلاثاء، رُصدت في البلاد منذ 8 أشهر.

وأوضحت الوزارة، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، أنه "تم الإعلان اليوم عن وجود هذه الطفرة بعد أن أكمل المختبر المركزي للفيروسات بمركز شيبا الطبي دراسته حول الموضوع".

وأشارت إلى أن 181 شخصًا أصيبوا بـ"الطفرة الإسرائيلية".

وأضافت الوزارة أن "هذه الطفرة ليست منتشرة وليس لها أهمية إكلينيكية أو وبائية، ولا تسبب عدوى واسعة النطاق أو مرضا خطيرا أو تأثيرا على فعالية اللقاح".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قناة "12" العبرية اكتشاف طفرة جديدة من كورونا "تطورت في إسرائيل"، لافتة إلى أنه تم تسجيل مئات الإصابات بهذه الطفرة من الفيروس، وأنه يجري البحث في مدى تأثيرها.

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