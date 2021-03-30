رئيس وزراء السودان وأعضاء حكومته يتلقون لقاح كورونا

تلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء والعاملين بمجلس الوزراء اليوم التطعيم ضد فيروس كورونا في إطار الحرص على استمرارية العمل الحكومي وعدم تعطله، والتشجيع على تلقي اللقاح.وقال عمر النجيب وزير الصحة إن الجهاز التنفيذي للدولة يعتبر أحد الجهات المستهدفة بالتطعيم، والتي تشمل أيضًا العاملين في المهن الصحية، لضمان استمرار خدمات صحية آمنة للجمهور، وقطاع المعلمين لضمان استقرار العام الدراسي، فضلًا عن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.وكانت السلطات السودانية تلقت منذ أيام شحنات من لقاح فيروس كورونا من بينها لقاح سينوفارم الصيني.