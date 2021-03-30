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اقتصاد

«رجال الأعمال»: القطاع العقارى يساهم بنسبة كبيرة فى نمو الاقتصاد المحلى

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:20 م
المهندس فتح الله
المهندس فتح الله فوزي
أسماء إبراهيم
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أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، أن القطاع العقاري يساهم بنسبة كبيرة في نمو الاقتصاد القومي، وأن النهضة العمرانية التي حدثت أواخر الـ 5 سنوات الماضية لم تحدث في تاريخ مصر.

وأضاف «فوزي» لــ«الدستور»، أن ما حدث يتم في خلال 20 أو 30 عامًا على الأقل، فالنهضة العمرانية لها تأثير كبير في خلق فرص العمل، وتنشيط وتشغيل عدد كبير من المصانع، بالإضافة إلى جذب مستثمرين سواء محليين أو أجانب.

و ثمن نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بتوجه الدولة والبنك المركزي بإطلاق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3 % لمحدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدًا أن تلك المبادرة ستساعد العديد من الشباب للحصول على وحدات سكنية، كما ستساهم في ضخ سيولة نقدية داخل السوق العقاري.

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