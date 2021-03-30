حبس المتهم بقتل شاب بسبب زجاجة خمر في قنا

قررت النيابة العامة بقنا، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بقتل شاب، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لاختلافهم على سعر زجاجة خمر بمركز قوص جنوبي محافظة قنا.وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد مصرع، محمد بكر، البالغ من العمر 40 عامًا، إثر إصابته بطلق خرطوش بقرية المفرجية التابعة لمركز قوص جنوبي محافظة قنا.وكشفت تحريات المباحث الجنائية، بقيادة اللواء محمد ياسر، مدير المباحث بمديرية الأمن، تفاصيل الحادث، حيث بينت أن المجني عليه تشاجر مع، محمود. ع. ا، 25 عامًا، بسبب خلافات على سعر زجاجة خمر بمركز قوص جنوبي محافظة قنا.وأكدت التحريات، أن المتهم ذهب لشراء زجاجة خمرة، من المجني عليه، واختلفوا على قيمتها المادية، حيث رأى المتهم أن السعر أزيد من السعر الحقيقي بـ5 جنيهات، ونشب الخلاف بينهما، فأطلق عليه رصاصة أودت به قتيلًا في الحال، فيما أودعت الجثة بمشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.