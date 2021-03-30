«الصحة» تكشف عن الأمراض التي تصيب الأطفال بسبب سوء التغذية

كشفت وزارة الصحة أن هناك عدة أمراض قد تهاجم الأطفال حال إصابتهم بسوء التغذية، مطالبة الأمهات بضرورة الحرص على أن يتناول الأطفال وجبات صحية تحتوي على الخضروات والفواكه والقليل من السكر والملح.أشارت الوزارة إلى أن هذه الأمراض هى فقر الدم السكر والضغط وأمراض الدورة الدموية وهشاشة العظام.ولفتت الوزارة إلى أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم تحمى أطفالنا وتجعل جيل الغد بصحة جيدة.